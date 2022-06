Être en fin de contrat : la nouvelle hype des footballeurs ?

Il n'y a pas que Kylian Mbappé qui était en fin de contrat. Cela commence à être la norme, y compris chez les Diables Rouges.

Tout le monde a suivi de près ou de loin la saga Mbappé, qui était en fin de contrat avec le PSG et qui avait donc le choix pour son futur club. Manchester United a annoncé ce jour le départ en fin de contrat de Paul Pogba, qui va lui aussi pouvoir se monnayer dans les prochaines semaines. Ces situations, c’est-à-dire des joueurs en fin de contrat, n’existait pas vraiment par le passé et cela commence à devenir la norme, même chez les Diables Rouges.

© photonews

Il sont en effet quelques-uns à être libres au 30 juin prochain, et non des moindres. Tout d’abord, Axel Witsel qui va donc quitter le Borussia Dortmund et qui peut compter sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

Ensuite, Adnan Januzaj est lui aussi libre. Son nom est cité au FC Barcelone, dans quelques clubs italiens et même aussi en Premier League. Jason Denayer n’a pas non plus été prolongé à Lyon et est lui cité à Newcastle ou encore en Serie A.

© photonews

On continue, avec Divock Origi. Il a fait ses adieux à Liverpool et semble se diriger tranquillement vers le Milan AC. Pas loin de la Lombardie, il y a Dries Mertens qui est en fin de contrat à Naples. S’il veut rester, il doit baisser son salaire. A lui de faire le bon choix pour son futur et celui de sa famille car il est clair que c’est une légende au Napoli.

Certains Diables vont donc obligatoirement être dans de nouveaux clubs dans les prochaines semaines et ne devront pas se tromper. La Coupe du Monde, c’est dans 5 mois.