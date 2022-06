Docteur Lionel et Mister Messi

En quelques semaines, on a eu droit au Messi timoré avec le PSG mais aussi au Messi resplendissant avec l'Argentine contre l'Italie.

Cette saison, on a beaucoup parlé des performances de Lionel Messi avec le PSG. 11 buts et 15 passes décisives en 34 rencontres, ce serait pas mal pour beaucoup de joueurs, mais c'est trop peu pour le multiple Ballon d'Or, qui a tout de même battu un record en Ligue 1: c'est le premier joueur a avoir tiré 13 fois sur les montants adverses.

Du coup, à la suite de cette saison mi-figue mi-raisin, certains ont critiqué Messi. Certains ont même parlé de fin de carrière, de saison de trop. Mais ce mercredi soir, on a retrouvé le vrai Messi. Le petit numéro 10 a été resplendissant contre l'Italie et dans beaucoup de domaines.

Il a donné deux passes décisives, a été dangereux durant 90 minutes, est allé au pressing, a défendu et récupéré des ballons, et aurait mérité un but mais Donnarumma en a décidé autrement car lui aussi a fait un match énorme.

Du coup, la question se pose: est-ce que le problème n'est pas le PSG? On pourrait presque dire oui et non. Ce qui pose problème, c'est que c'est sa première saison au PSG, et que comme n'importe quel joueur il a besoin de s'adapter. Il a aussi dû trouver sa place dans un championnat plus fermé que la Liga et au sein d'une attaque où Mbappé attire les lumières. Il a aussi dû s'adapter à sa nouvelle vie parisienne, qui est différente de celle de Barcelone et il a avoué que cela n'avait pas été facile.

Ce que le PSG et ses fans attendent maintenant, c'est de le voir jouer comme cela lors de chaque rencontre des Parisiens et de le voir marquer des buts. Et le plus important: avoir le sourire, comme ce mercredi soir à Wembley.