9036 jours, soit plus de 24 ans sans la moindre défaite face aux Oranjes

Cela fait près d'un quart de siècle que les Pays-Bas n'ont plus battu la Belgique.

On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous étions le 6 septembre 1997 et ce soir-là, à Rotterdam, les Pays-Bas battaient les Diables Rouges (3-1) dans le groupe de qualification pour la Coupe du Monde 1998. Stam, Kluivert et Bergkamp avaient marqué pour les Bataves, Staelens sur penalty pour nos Diables.

Il faut bien se souvenir de cette date puisqu'il s'agit de la dernière victoire des Néerlandais contre notre équipe nationale. Depuis, les deux pays se sont affronté à 8 reprises: 6 nuls et deux victoires des Diables (le 4-2 pour la première de Marc Wilmots et une victoire 0-1 en 2004, sous aimé Antheunis, grpace à un but de Goor sur penalty).

On peut faire le compte: les Diables sont invaincus face aux Pays-Bas depuis 9036 jours, soit 24 ans, 8 mois et 27 jours. Et on a toutes les cartes en main pour que cela continue.