🎥 Le but d'Albert, le match fantastique de Preud'homme : en 1994 les Diables mataient les Néerlandais

Avant le match de ce soir, revenons sur les anciennes rencontres du " derby des plats pays ». Le premier voyage nous envoie aux USA.

Prenons tous la machine à remonter dans le temps. Nous sommes en 1994, pour la coupe du monde aux Etats-Unis. Après une première victoire contre le Maroc (1-0, grâce à un but de Marc Degrijse), les Diables de Van Himst affrontent les Pays-Bas qui avaient eux battu l’Arabie Saoudite (2-1).

Ce duel entre les deux vainqueurs du premier match, à Orlando, fait donc office de finale du groupe : celui qui s’impose sera qualifié. (Pour rappel, à l’époque, les 4 meilleurs équipes occupant la troisième place du groupe voyaient les huitièmes de finale).

La rencontre est intense, malgré la chaleur de la Floride. Les Néerlandais ce créent beaucoup d’occasions, mais Michel Preud’homme est absolument incroyable : il arrête toutes les balles, Bergkamp ne sait plus à quel saint se vouer. Pour nos Diables, Scifo pense avoir ouvert la marque, mais son but est annulé pour hors-jeu.

Arrive alors la 66ème minute et un corner de Degrijse. Grün dévie au premier poteau, Albert est au deuxième, contrôle et trompe Ed De Goey. C’est le seul but du match, les Diables sont qualifiés pour les huitièmes de finale… après une défaite embarrassante contre l’Arabie Saoudite et finalement la fameuse rencontre face à l’Allemagne, la défaite (3-2) et l’arbitrage douteux de Kürt Röthlisberger. Mais cela, c’est une autre histoire.