L'ennui du Stade de France pour le dernier match officiel

Avant le match de ce soir, revenons sur les anciennes rencontres du " derby des plats pays ». Le deuxième volet nous emmène au stade de France pour le dernier duel officiel en date entre nos deux pays.

Après un barrage pluvieux et mémorable contre l’Irlande, les Diables Rouges sont qualifiés pour la coupe du monde 1998 en France. Avant de débarquer chez nos voisins de l’Hexagone, il y a de la tension dans notre équipe nationale. Leekens et Scifo sont en froid (ils le seront encore plus après Belgique – Corée du Sud) et le milieu de terrain ne doit sa sélection qu’à la blessure de Dominique Lemoine.

Le groupe des Diables est assez relevé avec les Pays-Bas donc (qui nous avaient battus deux fois dans les qualifications), le Mexique et la Corée du Sud. D’entrée de jeu, c’est notre voisin que m’on retrouve au Stade de France. Le plan de Leekens est simple : ne pas perdre et tenter un contre avec Emile Mpenza. Marc Overmars est difficile à tenir, Crasson est dans le dur et est remplacé après 30 minutes par Eric Deflandre, ce qui fermera le match, puisque le seul fait de cette rencontre sera l’expulsion de Patrick Kluivert.

Un bon nul donc pour les Diables, mais par la suite deux nuls sanctionneront les rencontres face au Mexique (2-2) et la Corée (1-1). C’est l’élimination, la désolation et le licenciement de Georges Leekens.