Di Maria finalement de retour en Liga?

L'Argentin semblait pourtant se diriger vers la Juventus.

Changement en vue pour l’avenir d’Angel Di Maria (34 ans, 26 matchs et 5 buts en L1 cette saison) ? En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l’ailier argentin semblait très proche de rejoindre la Juventus Turin gratuitement dès la fin juin. Néanmoins, les négociations traînent en longueur et la Vieille Dame doit maintenant composer avec la concurrence du FC Barcelone sur le dossier ! Selon la presse espagnole, "El Fideo" se dirait lassé d’attendre des avancées avec les Bianconeri, et aurait proposé ses services au club catalan.

Le site Relevo estime d’ailleurs que Di Maria préfère jouer en Espagne plutôt qu’en Italie, et qu'une arrivée en Catalogne se trouve en bonne voie, en raison de contacts déjà lancés entre les différentes parties. Séduits par les qualités, ainsi que l’état de forme de l’Argentin, les Blaugrana seraient désormais décidés à boucler l’affaire. Et rapidement. Un véritable coup de pression donc pour la Juve, qui va devoir se battre pour convaincre le natif de Rosario.