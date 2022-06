📷 Les Diables arboreront le maillot des Red Flames face à la Pologne

Vareuse inédite pour les Diables ce mercredi.

L'URBSFA (Union belge de football) a annoncé que les Diables Rouges porteront la nouvelle vareuse des Red Flames, designée spécialement pour le prochain Euro féminin en Angleterre, ce mercredi lors de la réception de la Pologne dans le cadre de la Ligue des Nations.

Les Flames "disposent, en vue de leur championnat européen, pour la première fois de leur propre équipement. Les Diables Rouges joueront leur match avec un maillot noir, un short rouge et des chaussettes rouges", écrit le communiqué. "En revêtant le kit des Red Flames, nos Diables Rouges rendent hommage à leurs collègues féminines lors du match contre la Pologne et à l'évolution du football féminin belge. En même temps, il s'agit d'une manifestation claire et définitive de soutien à nos footballeuses nationales."

"Alors que les nouveaux maillots de l'équipe nationale, domicile et extérieur, seront lancés en septembre prochain, l'occasion était idéale pour nos Diables Rouges d'afficher ostensiblement leur soutien à nos Flames avant cette nouvelle échéance importante de leur histoire", a ajouté le directeur du marketing et de la communication de l'URBSFA Manu Leroy.