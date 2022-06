Pour Martinez, questionner la mentalité des Diables "est inacceptable"

Les Diables Rouges sont-ils motivés par la Ligue des Nations ? Pour Roberto Martinez, la question ne se pose même pas. Le sélectionneur a clairement défendu ses joueurs.

Dès le début de la conférence de presse de ce mardi, à la veille de Belgique-Pologne, Roberto Martinez en appelle à "laisser de côté ses émotions" au moment d'analyser à froid Belgique - Pays-Bas. Selon le sélectionneur, les chiffres prouvent que malgré une performance médiocre, la motivation des joueurs étaient bel et bien présente. "En fin de rencontre, et malgré quatre buts de retard, nous avons mis plus d'intensité, nous nous sommes créés plus d'occasions que l'adversaire. L'apport physique était là. Les joueurs étaient-ils motivés ? Oui. L'impact mis en fin de match le prouve", affirme-t-il. "Ce match était plus équilibré en fin de rencontre que les chiffres le laissent supposer".

Pas question, bien sûr, de nier la contre-performance belge mais bien de la remettre dans son contexte. "Tout n'est pas rose, bien sûr. Mais nous pourrons tirer des conclusions après 4 rencontres. Ce match m'a rappelé celui face au Mexique en 2018. Nous avions aussi montré des failles défensives. Cela m'avait donné des pistes à explorer", analyse Martinez.

Oui, cela m'ennuie qu'on remette la motivation en question

Par contre, une chose a déplu au coach de la Belgique : que la presse et les observateurs remettent en cause la question de ses joueurs. "Les critiques ne m'ennuient pas, chacun fait son job et je m'attends à être critiqué si les résultats sont mauvais. Mais cela m'ennuie qu'on remette en cause la motivation de mon groupe", prévient Roberto Martinez. "Nous n'avons pas perdu parce que nous n'en avions rien à fiche, mais parce que nous n'avons pas assez bien fait les choses, voilà tout".

Pour le sélectionneur, l'implication est primordiale : "Ne remettez pas en cause l'implication de ces garçons. Celui qui n'est pas impliqué ne revient pas", insiste-t-il. "Ca fait mal de voir que leur dévouement n'est pas respecté. Depuis que je suis là, ils ont fait de grandes choses, se sont qualifiés pour trois grands tournois, ont atteint les demi-finales du Mondial. Bien sûr, une défaite 1-4 fait mal. Mais ne tombons pas dans le piège de la facilité. Critiquer leur attitude, c'est inacceptable. Les Pays-Bas étaient meilleurs. Voilà tout, et nous allons travailler. Nous avons fait des erreurs, mais une erreur n'est idiote que si vous la faites deux fois".