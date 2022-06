Du banc de la Premier League à la Slovaquie : Thibaud Verlinden veut rattraper les années perdues au Beerschot

Thibaud Verlinden est, après Robbe Quirynen, la deuxième acquisition estivale du Beerschot. L'ailier agile et techniquement doué était considéré comme un grand talent pendant des années, mais après deux graves blessures a dû travailler dur pour se remettre sur pied.

A 22 ans, Thibaud Verlinden a déjà un sacré parcours. Il a commencé à jouer au football au Club Bruges avant de rallier le Standard à l'âge de 12 ans avec son frère Justin. À l'été 2015, celui qui était considéré comme l'un des grands talents belges a choisi de partir à l'étranger. Malgré l'intérêt de Liverpool et d'Everton, Verlinden a choisi Stoke City.

Premier League

Verlinden a impressionné dans les équipes de jeunes de Stoke City. À tel point qu'en 2016, le manager Mark Hughes a mis le Belge, alors âgé d'à peine 17 ans, sur le banc de l'équipe première à deux reprises. Verlinden pourrait - tout comme Julien Ngoy - s'émerveiller devant des gars comme Peter Crouch, Bojan Krkic, Dimitri Payet et André Ayew. La véritable percée ou éclosion n'a cependant pas eu lieu, notamment en raison de deux blessures graves.

Blessures

Un prêt au club allemand de St. Pauli était censé apporter un soulagement en 2018, mais la catastrophe est arrivée peu après. Une fracture de stress dans le dos a mis Verlinden sur la touche pendant neuf mois. À peine un an plus tard, lors d'un prêt aux Bolton Wanderers, l'international junior a dû faire face à un deuxième coup dur. Suite à un tacle violent, Verlinden a été blessé aux ligaments croisés. Le verdict : dix mois out. Verlinden a perdu deux années précieuses.

En janvier 2021, Verlinden a quitté défintivement Stoke City pour rejoindre le Fortuna Sittard. En une demi-saison en Eredivisie, il n'a fait que cinq brèves apparitions. En quête de minutes de jeu, l'attaquant s'est retrouvé en Slovaquie l'année dernière. Au DAC, où il a été le coéquipier de Didier Lamkel Zé pendant un certain temps, il a retrouvé sa joie.

Il va sans dire que Verlinden souhaite jouer plus près de chez lui. Après quelques années perdues, Verlinden est déterminé à montrer ce dont il est capable. Le petit ailier sera-t-il bientôt l'un des nouveaux chouchous du Kiel ?

✍ 2 (+1)🇧🇪 Belg🕰 22 jaar📍 Aanvaller #WeAre13 pic.twitter.com/mhQ2N4yV4p — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 10, 2022