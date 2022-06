Le Nigéria en plante 10 à Sao Tomé-et-Principe !

Le Nigéria n'a fait qu'une bouchée de la modeste équipe de Sao Tomé-et-Principe.

Dans cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN, le Nigéria n'a pas fait dans la dentelle. Les coéquipiers de Victor Osimhen, déchaîné et quadruple buteur, se sont imposés sur le score sans appel de 0-10 ! Emmanuel Dennis (ex-Bruges) a également inscrit son nom au marquoir, tout comme l'ancien de Gand Moses Simon et l'ancien Coutraisien Terem Moffi. Les autres réalisations sont l'oeuvre d'Etebo et Lookman. L'ancien du Standard Kenneth Omeruo est resté sur le banc, tout comme le Genkois Cyriel Dessers.

Le Nigéria est premier de son groupe avec 6 points, la Guinée-Bissau deuxième à 3 points, avec un match de retard.