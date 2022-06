Officiel : Ronny Deila est le nouvel entraîneur du Standard

Le Standard tient son nouveau T1 !

Ce lundi, le Standard a officialisé la venue du techicien norvégien Ronny Deila (46 ans). Passé par Stromgodset, Valerenga, le Celtic Glasgow et le New York City FC, Deila s'est engagé avec les Liégeois. Il est la première arrivée depuis le rachat du club par 777 Partners.

"A ce moment-ci de ma carrière, j'ai vraiment été séduit par la proposition du Standard de Liège : revenir en Europe dans un club historique et chaleureux en quête de renouveau était une nouvelle aventure que je voulais réaliser. Le projet de rendre à nouveau fiers les supporters et de refaire progressivement du Standard de Liège l'un des plus grands clubs de Belgique, qui jouera à nouveau régulièrement les compétitions européennes, m'a tout de suite enthousiasmé et venir ici est devenu pour moi une évidence. Je souhaite insuffler à notre équipe une nouvelle dynamique, une constance et une culture de l'effort et de la victoire qui nous permettront de renouer avec le succès et j'ai hâte de commencer ce beau challenge dès d'aujourd'hui" , s'est exprimé Deila.