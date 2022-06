Roberto Martinez : "Trois ou quatre gardiens pour la Coupe du monde ? C'est une décision que nous devons prendre"

Encore un match pour les Diables Rouges avant de profiter de leurs vacances. Ce mardi soir (20h45), ils affronteront la Pologne en Ligue des Nations.

Après avoir évoqué le match contre la Pologne, Roberto Martinez a abordé un autre point important. Il ne sait pas encore combien de portiers il reprendra pour le Mondial au Qatar, mais le sélectionneur des Diables Rouges a fait savoir qu'il trancherait bientôt. "Trois ou quatre gardiens pour la Coupe du monde ? C'est une décision que nous devons prendre. Courtois sera le numéro un, Mignolet le numéro deux. Nous verrons si nous allons à la Coupe du monde avec trois ou quatre gardiens de but, nous devons prendre cette décision", a prévenu le Catalan en conférence de presse.

L'Espagnol est également revenu sur ses déclarations du week-end dernier à propos du VAR. "Je m'y tiens toujours. Le VAR est fantastique, mais l'utilisation du système n'est pas correcte, c'est ce que je pense depuis deux ans. L'intention est que l'arbitre vidéo aide à la gestion du jeu, et non qu'il y nuise. En tant que sélectionneur national, je dois attirer l'attention sur ce point. C'est mon travail. J'attends une explication en temps voulu. Pas maintenant, mais en temps voulu", a conclu Martinez.