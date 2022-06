Un joueur incertain et Mignolet dans les buts : "Ne pas mettre en péril l'équilibre"

Ce mardi soir (20h45), la Belgique affrontera la Pologne lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations.

Parmi les 24 joueurs qui ont voyagé à Varsovie, Leandro Trossard est le seul incertain. Il s'est entraîné ce lundi matin après avoir reçu un coup dimanche et sera à nouveau évalué ce mardi matin. "Demain il y aura 50 000 fans dans le stade et vous savez alors que vous devez rester concentré. C'est une chance pour les joueurs moins expérimentés de se montrer dans une atmosphère féroce et d'être prêts pour la Coupe du monde. C'est un beau défi à relever contre une équipe solide. Trossard a pris un coup, nous devons attendre et voir s'il sera en forme. Witsel est disponible. Mignolet commencera dans les buts. Nous essaierons de faire jouer le plus grand nombre de joueurs possible, sans mettre en péril l'équilibre. J'ai libéré des joueurs parce qu'il est inutile de mettre cinq joueurs dans les tribunes. Il a toujours été prévu de venir en Pologne avec 23 ou 24 joueurs", a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse.

Le sélectionneur national est revenu sur les critiques qui ont touché son équipe après le partage contre les Gallois. "Nous nous mettons la pression. Il est normal qu'elle augmente à l'approche de la Coupe du monde. Il ne nous reste que sept jours de réelle préparation avant de nous réunir. Nous devons faire en sorte de nous améliorer. Le débat pour savoir si nous sommes meilleurs maintenant qu'en Russie aura lieu après la Coupe du monde. Nous devons être plus forts maintenant avec une expérience supplémentaire. Et les jeunes apportent quelque chose de plus. Les joueurs méritent un trophée. Les attentes ne sont pas trop élevées, nous voulons nous-mêmes bien faire. Nous acceptons la critique."