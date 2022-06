🎥 L'Australie au Mondial grâce au gardien remplaçant de Mathew Ryan, dansant sur sa ligne

Alors que les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager au bout des 120 minutes et qu'une qualification pour la Coupe du monde était à la clé, le coach de l'Australie a décidé de remplacer l'ancien gardien de Bruges et de Genk Mathew Ryan pour les tirs au but. A sa place, Andrew Redmayne, 33 ans, qui fêtait seulement alors sa 3e sélection.

Le gardien du Sydney FC allait être le héros inattendu de cette finale, dansant sur sa ligne, essayant d'intimider le plus possible ses adversaires. Alors que l'Australie avait manqué son premier penalty de la séance, le troisième tireur péruvien a tiré sur le poteau. Alors que l'on entamait la fameuse "mort subite", Redmayne partait du bon côté et arrêtait le 6e penalty péruvien. Effusion de joie alors, coup de poker réussi par Graham Arnold et une soirée inoubliable pour Redmayne.

Goalkeeper Andrew Redmayne... Came off the bench for Australia in the final minute of extra time just for penalty shoot-out... He did this dance on the line every time... And for the critical penalty kick it worked! pic.twitter.com/hUb2g9Mevd