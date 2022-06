Gerard Piqué lance un message à Laporta: "Je serai un titulaire"

La position du défenseur espagnol est délicate au FC Barcelone.

Comme nous vous l'indiquions lundi, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (35 ans, 27 matchs et 1 but en Liga cette saison) se retrouve désormais seulement considéré comme un remplaçant par l'entraîneur Xavi. Mais de son côté, l'Espagnol n'a pas l'intention de baisser les bras et a même envoyé un message fort à son président Joan Laporta.

"Je serai un titulaire. Si vous avez le courage, faites venir le meilleur défenseur central du monde pour ma place, il deviendra mon remplaçant", aurait lancé Piqué à son patron selon le média Esports 3. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur de Manchester United semble déterminé à prouver sa valeur sous les couleurs des Blaugrana.