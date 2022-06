La victoire, ou rien...

Les Belges se doivent de gagner ce mardi s'ils veulent continuer à croire à la première place du groupe.

Une défaite inquiétante face aux Pays-Bas, une victoire éclatante face à la Pologne, une retombée dans les travers au Pays de Galles. La campagne de nos Diables dans cette Ligue des Nations est mitigée. Cela risque bien de s'empirer face aux Polonais ce mardi.

La Belgique est en effet deuxième du groupe, avec trois points de retard sur les Pays-Bas. Puisque les buts dans les confrontations directes prédominent, la Pologne est juste derrière. Les Diables n'ont pas leur destin entre les mains, et en cas de défaite ce mardi la tâche deviendrait presque impossible : si les Pays-Bas gagnent face aux Gallois, ils seront à 10 points, à 6 unités des Diables. Autant dire que les Belges devront en septembre faire un 6 sur 6, battre les Pays-Bas en résorbant l'écart du match aller, espérer dans le même temps que les Néerlandais ne gagnent plus un seul point et que les Polonais n'enregistrent pas plus qu'un 3 sur 6 - au vu de la différence de buts avec les Belges. Bref, rien ne sert de faire un calcul en cas de défaite ce mardi à Varsovie, les Diables seront quasi-certainement éliminés.

En cas de nul entre les Pays-Bas et les Gallois mardi, combiné à une défaite des Diables, l'écart sera de 4 points. Autant dire que ce dernier sera très difficile a remonter sur les deux matchs de septembre. En cas de nul des Diables et de victoire des Pays-Bas, l'écart sera de 5 points, et ce sera là une nouvelle fois quasiment impossible de repasser devant.

Et en cas de victoire ? Rien ne sera encore assuré, évidemment. Il faudra enchaîner avec une victoire en septembre face aux Gallois, et compter sur un faux-pas des Pays-Bas avant la rencontre du 25 septembre au stade Johan Cruyff. Sinon, il faudra leur coller au moins de quoi résorber la différence de buts encaissée au stade Roi Baudouin, ce qui est loin d'être une mince affaire...