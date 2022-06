Le grand jour pour Tchouaméni

Le désormais ancien monégasque va connaître les joies d'une présentation au Real Madrid.

Après le match de Ligue des Nations contre la Croatie ce lundi soir, et la fin du rassemblement de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni (22 ans) prendra la direction de Madrid. Le milieu de terrain rejoindra la capitale espagnole mardi matin avant sa présentation officielle prévue aux alentours de 12h.

A noter que la recrue du Real sera présentée sans public au centre d'entraînement, et non pas au Stade Santiago Bernabéu à cause des travaux en cours, précise L'Equipe. Viendra ensuite la signature de son contrat jusqu'en 2028 aux côtés du président Florentino Pérez, qui a négocié son transfert en provenance de Monaco pour 80 M€ (+ 20 M€ de bonus).

Enfin, une conférence de presse est programmée à 14h. Peut-être l'occasion pour Tchouaméni d'expliquer son choix, lui qui était convoité par Liverpool et par le Paris Saint-Germain.