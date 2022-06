Sondage : Roberto Martinez, stop ou encore ?

La fédération envisagerait de prolonger le contrat de Roberto Martinez. Mais qu'en pense le public ?

Roberto Martinez restera-t-il à la tête des Diables Rouges après le Mondial 2022 ? La Fédération a pris l'habitude de prolonger le sélectionneur...avant même les échéances cruciales. Ainsi, avant de disputer l'Euro 2020, on savait déjà que le Catalan prolongeait son bail jusqu'à la Coupe du Monde suivante. Les échecs à l'Euro et en Ligue des Nations n'y ont rien changé, l'intérêt de plusieurs clubs non plus.

Cette fois encore, l'Union Belge souhaiterait donc, selon Het Laatste Nieuws, prolonger Martinez. Mais qu'en pensez-vous ? Roberto Martinez, stop ou encore ? Répondez à notre sondage ci-dessous !