Vincent Janssen, premier gros coup d'Overmars ?

L'ancien attaquant de Tottenham est pisté par le Great Old, qui pourrait frapper un gros coup sur le mercato et annoncer à nouveau ses ambitions après une saison ratée.

Il y a des joueurs dont on avait presque oublié l'existence. Vincent Janssen (27 ans) était il y a encore quelques années considéré comme l'un des plus grands espoirs du football néerlandais. Après être passé par la formation du NEC Nimègue et les équipes de jeunes du Feyenoord, Janssen fait ses débuts à Almere City, puis est transféré deux saisons plus tard à l'AZ Alkmaar. En un an seulement, il explose totalement : 32 buts en 49 matchs, dont 27 en Eredivisie. L'AZ termine 4e d'un championnat qui semble tout d'un coup trop petit pour Janssen, qui a par ailleurs déjà connu ses premières sélections avec les Pays-Bas sous Danny Blind. La belle histoire se poursuit, et Tottenham n'hésite pas à sortir le chéquier : 22 millions d'euros. A 22 ans, Janssen va découvrir la Premier League.

Mais cela ne va pas se passer exactement comme prévu. Janssen débarque avec l'étiquette de surprise, de joueur inconnu il y a encore un an. Malgré le fait qu'il ne dispose que de deux attaquants, Pochettino décide tout de même de les faire jouer ensemble. Janssen est alors aligné plusieurs fois aux côtés d'Harry Kane, qui vient de marquer 28 goals la saison précédente. Mais la sauce ne prend pas. Janssen ne prend pas non plus sa chance lorsqu'il est aligné seul en pointe. Petit à petit, il disparait des radars et ne joue principalement que des bouts de match. Il finit la saison à 6 petits buts en 27 apparitions (dont seulement 2 en Premier League et 0 en Ligue des Champions) tandis que Kane culmine à 35 buts. Les dirigeants des Spurs se rendent bien compte de leur erreur, achètent Fernando Llorente et prêtent Janssen au Fenerbahce, pour qu'il progresse, ou pour attendre de voir s'ils vont devoir le vendre au rabais...

© photonews

Malheureusement, la tendance se confirme. Janssen ne joue que 18 matchs avec l'équipe stambouliote suite à une problème osseux et ne marque qu'à 5 reprises. Les choses se compliquent encore plus lors de son retour chez les Spurs. Janssen se blesse et est indisponible durant quasiment toute la saison.

En juillet 2019, l'attaquant fait un choix surprenant : il signe au Mexique, au CF Monterrey. "Mon chapitre à Tottenham ne s'est pas déroulé comme nous le voulions tous, mais je pense que j'aurais fait le même choix si la même chance se représentait", avait-il déclaré à l'époque au Telegraaf. "J'ai vraiment hâte de rejouer, de montrer aux gens qui est le vrai Vincent Janssen."

Trois ans plus tard, ce choix s'avère finalement payant. Après 94 matchs joués, 24 buts marqués et plusieurs titres gagnés avec Monterrey, Janssen est rappelé en équipe nationale des Pays-Bas, près de 5 ans après sa dernière sélection. Il devient le 4e néerlandais de l'histoire évoluant dans un club non-européen à être appelé chez les Oranje, après Rudd Krol, Johan Neeskens et Wesley Sneijder. Un retour sur le devant de la scène, fêté d'ailleurs par un assist, et qui sucite visiblement les convoitises de clubs européens...

Un bon coup, pour les deux parties

L'Antwerp, passé sous pavillon batave avec les arrivées d'Overmars en tant que directeur sportif et van Bommel en tant que coach, s'intéresse donc à Janssen. Les contacts ont d'ailleurs été confirmé par l'attaquant après le match contre le Pays de Galles. Janssen se dit ouvert à un départ, avec en ligne de mire une participation surprise à la Coupe du monde en novembre. Une arrivée au Great Old, il a tout à y gagner.

Et pour l'Antwerp ? La même, à peu de choses près. On connait la volonté qu'a le club de jouer sur les premiers plans et de se réaffirmer définitivement comme un grand du paysage football belge, et à long terme européen. Si on connait le concept du "transfert marketing" dans les plus grands clubs, l'Antwerp sait se rapprocher dans un sens de ce genre d'opération. Il suffit de voir le transfert de Nainggolan, qui est pour l'instant un échec sportif mais qui fut un énorme coup de pub et de communication. Le football se gagne aussi de nos temps en communiquant et ça, l'Antwerp l'a bien bien compris. Recruter un international néerlandais au nom ronflant, ça veut dire : "On est capables d'attirer des gros noms, faites attention à nous." Financièrement, cela ne devrait pas poser de problème, puisque le club envisage de se faire prêter l'attaquant.

Sportivement, c'est encore à voir. Janssen a su évoluer à un très haut niveau il y a quelques années. Nous ne sommes pas ici dans le cas d'un "vieux" joueur à qui il "reste" seulement des capacités. Non, Janssen n'a que 27 ans et semble vouloir à nouveau franchir les échelons. Evoluer en Pro League lui permettrait de se montrer et d'avoir une belle fenêtre d'exposition, en plus d'être la star de son équipe. Il suffit de voir à quel point la cote de Michael Frey a grimpé après seulement une saison au Bosuil. Janssen pourrait être son remplaçant. Mais tout ça, uniquement l'avenir nous le dira...