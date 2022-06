Les propos forts du président du Real : "Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé"

Décidément, l'affaire Kylian Mbappé ne passe pas en Espagne...

Alors que cette semaine, Javier Tebas a décidé de porter plainte contre Manchester City et le Paris Saint-Germain auprès de l'UEFA pour non-respect du fairplay financier dans le cadre du transfert d'Erling Haaland et de la prolongation de Kylian Mbappé, c'est désormais Florentino Perez qui s'est exprimé. Invité du show très exubérant "El Chiringuito", le président du Real Madrid est revenu longuement sur l'échec du transfert de Mbappé, et a tenu des propos pour le moins étonnants.

"Au début, c'était son rêve et nous avions déjà essayé de le réaliser l'été dernier (...) puis, la situation a changé. Ils nous on dit qu'il avait changé d'avis. Il y a eu la pression politique et la pression financière", explique Perez, qui estime que Kylian Mbappé aurait "changé" de personnalité. Ainsi, pour le président madrilène, le Français ne serait plus le même. "Il a refusé de participer à un événement de sponsoring avec sa sélection. Ca m'a choqué. Le football est un sport collectif, personne ne peut faire cavalier seul", estime Perez. "Il paraît aussi qu'on lui a proposé de devenir gestionnaire du PSG...ce n'est pas le Kylian Mbappé que nous souhaitions recruter. Il est jeune, la pression le touche, quand le président de la République vous appelle, ça fait quelque chose".

Ce n'est plus mon Mbappé

Le président du Real Madrid semble ainsi touché à un niveau personnel par le refus de Kylian Mbappé. "C'est devenu un autre joueur. Personne n'est au-dessus du Real Madrid. C'est un grand joueur mais nous avons des valeurs et des principes (...) On m'a dit que sa mère était triste parce qu'elle aurait souhaité qu'il aille au Real depuis qu'il est tout petit. Mais ce Mbappé, ce n'est plus mon Mbappé. Je veux le Mbappé qui rêve du Real. Pas celui qui ne veut pas faire d'événement publicitaire avec sa sélection. Ce n'est pas celui que je veux", conclut Florentino Pérez. Franchement, on ne sait même plus quoi dire devant un tel discours...