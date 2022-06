Opération pour Lukas Nmecha (ex-Anderlecht)

L'attaquant du Vfl Wolfsbourg et de la Mannschaft Lukas Nmecha est passé sur le billard.

Lukas Nmecha (23 ans) était encore repris avec la Mannschaft pour les rencontres de Ligue des Nations en ce mois de juin, confirmant sa montée en puissance et ses chances de disputer le Mondial 2022 s'il continue sur ce rythme avec Wolfsbourg. L'ancien du RSC Anderlecht a disputé 5 minutes face à la Hongrie puis participé un quart d'heure à la large victoire allemande face à l'Italie (5-2).

Inquiétude cependant dans la foulée pour les supporters de Wolfsbourg : Nmecha s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour se faire opérer. Via son Instgram, l'ex-Anderlechtois a rassuré ses fans en affirmant que tout allait bien. Son opération était en effet prévue de longue date : il s'agissait de retirer les vis placées dans sa cheville l'hiver dernier, lorsque Nmecha s'était lourdement blessé et avait manqué plusieurs mois de compétition. Selon Bild, il n'y a donc rien de grave et Lukas Nmecha devrait pouvoir récupérer et revenir rapidement à la compétition. La saison dernière, l'international allemand a inscrit 10 buts en 31 matchs pour les Loups.