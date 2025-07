Négociations entre Genk et Charleroi, la fermeté de Mehdi Bayat : Daan Heymans revient sur son départ du Mambourg

Arrivé pour la première fois à Charleroi en janvier 2022, prêté par Venezia, Daan Heymans a quitté le Sporting Charleroi après trois saisons et demie pour signer au Racing Genk. Il est revenu sur les semaines qui ont précédé l'annonce du transfert.

Il s'agit, déjà, de l'un des transferts de l'été en Jupiler Pro League. Après avoir passé les trois dernières saisons et demie au Sporting Charleroi, Daan Heymans a quitté le Mambourg dès le début du mercato, en direction du Racing Genk.

Un mouvement attendu, tant l'intérêt des Limbourgeois était concret. Les premiers contacts remontent au mois de février, mais la direction carolo s'est montrée inflexible concernant l'indemnité de transfert.

Daan Heymans ne voulait que le Racing Genk

Le Sporting Charleroi réclamait 3 millions d'euros, ce qu'il a fini par obtenir, malgré les réticences du Racing Genk sur le prix. Présenté officiellement à la presse limbourgeoise il y a peu, Daan Heymans s'est aussi exprimé au micro de nos confrères du groupe IPM sur les semaines qui ont précédé l'annonce du transfert.

"Mehdi Bayat est resté ferme dans les négociations. Il avait son chiffre, mais Genk ne voulait pas débourser ce montant alors qu'il ne me restait qu'un an de contrat. D'autres équipes étaient intéressées, mais c'était clair : je voulais jouer ici."

"On n'est évidemment jamais tranquille tant que ce n'est pas signé, mais il n'y a pas eu de conflit avec Charleroi. Les moments difficiles que j'ai vécus lors de mes débuts avec les Zèbres m'ont aidé à rester calme dans cette période. Genk me rassurait, les deux directions se connaissaient et je savais que ça se ferait. Ce n'était juste qu'une question de temps." Le temps a donc bien fait les choses, et Daan Heymans a l'assurance de jouer l'Europe (et le titre ?) à la Cegeka Arena la saison prochaine.