Skov Olsen rassure le Club de Bruges : "Mon plan est de rester, je sais que je peux faire mieux"

Des propos qu'ils seront heureux d'entendre à Bruges. Skov Olsen (22 ans) a indiqué au Danish Bold qu'il souhaitait rester au Club la saison prochaine.

"Je suis très heureux d'avoir eu la chance de me montrer au Club de Bruges. J'ai l'intention de rester ici", a déclaré l'ailier, qui est non seulement devenu un joueur vedette du Club, mais qui a aussi récemment marqué des buts avec le Danemark en Ligue des Nations (dont un superbe but contre l'Autriche).

La presse danoise l'a également remarqué, et a suggéré un transfert vers une ligue supérieure. Olsen sait cependant qu'il peut encore montrer beaucoup de choses chez les Blauw en Zwart. "Nous jouons la Ligue des champions, entre autres. Et je sais que je peux encore faire mieux. Je dois le montrer la saison prochaine", a déclaré le Danois, auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 17 matchs avec le Club cette saison.