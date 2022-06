Samuel Eto'o condamné à 22 mois de prison

L'ancien joueur de football a été reconnu coupable de fraude en Espagne.

Jugé coupable pour fraude au Trésor public espagnol entre 2006 et 2009, Samuel Eto'o n'a pas nié les faits. La somme en question avoisinerait les 3,9 millions d'euros selon Marca.

Toujours selon le quotidien espagnol, Eto'o a été condamné à 22 mois de prison mais il ne sera pas incarcéré car il ne dispose pas d'un casier judiciaire et que sa peine est inférieure à deux ans.

"Je reconnais les faits et je vais payer, mais qu'on sache que j'étais enfant à l'époque et que j'ai toujours fait ce que mon père me demandait de faire", a déclaré l'ancien international camerounais.