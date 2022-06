Angel Di Maria de retour en Argentine?

En fin de contrat au PSG, il pourrait rentrer au pays... même si la Juventus tient la corde.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (34 ans, 31 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) ne s'est toujours pas décidé pour son avenir. Alors qu'un départ à la Juventus Turin reste dans les tuyaux, l'ailier pourrait être approché par son ancien partenaire avec l'Albiceleste, Carlos Tévez, récemment nommé entraîneur de Rosario Central.

"Je n’ai pas parlé à Di Maria. J’ai à peine le temps de parler à ma femme. Je ne lui ai pas parlé. Mais qui n’aimerait pas l’avoir ? Di Maria représente beaucoup pour ce club. Quand la situation sera plus calme, je l’appellerai et lui demanderai ce qu’il veut faire. Nous le connaissons. Il apporterait beaucoup à l’effectif. Il apporterait son expérience aux jeunes joueurs. En plus de l’expérience, il a une grande qualité technique. Il a joué dans les plus grands clubs. Ce serait facile d’être son entraîneur", a indiqué l'Apache face à la presse.