PSV : premier contrat pro pour un Belge de 17 ans

La liste des Belges au PSV s'allonge.

Le PSV possède une colonie de joueurs belges bien garnie, comme on a pu le constater ces dernières années et au vu des noyaux A et B actuels.

Renzo Tytens qui évolue au club d'Eindhoven depuis 2015, vient de signer son tout premier contrat professionnel. Une belle récompense pour l'Anversois âgé de 17 ans, qui a déjà joué pour l'équipe nationale U17.

Il est désormais lié au PSV jusqu'en 2024.