La FIFA valide les sélections de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2022

Notre sélectionneur Roberto Martinez s'en était fait l'avocat et sera très satisfait : il pourra emmener 26 joueurs au lieu de 23 au Qatar.

La saison prochaine s'annonce absolument invivable pour les joueurs de football. Entre cette saison qui s'est terminée par 4 matchs internationaux, les Coupes d'Europe qui commencent de plus en plus tôt et la Coupe du Monde qui débutera presque sans transition avec les ligues nationales, le rythme va être infernal. Une mauvaise habitude prise depuis la pandémie de Covid-19.

Durant la période de pandémie, pour compenser les matchs s'enchaînant lors de la reprise, les instances du football avaient mis en place quelques nouvelles règles exceptionnelles. Notamment les 5 changements en cours de match, mais aussi des compétitions internationales permettant aux coachs fédéraux d'appeler plus de joueurs. Ce sera encore le cas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La FIFA a en effet officiellement pris la décision de valider une sélection de 26 plutôt que 23 pour sa compétion, qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre.

Roberto Martinez avait été l'un des premiers à le réclamer

Cette autorisation avait déjà été accordée en 2021, pour l'Euro. À l'époque, Roberto Martinez avait été l'un des premiers sélectionneurs, en compagnie notamment de son homologue français Didier Deschamps, à faire campagne pour que cette décision soit prise. Il paraissait évident que la FIFA allait faire de même pour Qatar 2022. Voilà qui laissera plus de chances de sélection à certains Diables en marge du noyau réduit de 23...