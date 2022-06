Officiel: Stekelenburg ne pense pas encore à la retraite

Quadragénaire dans trois mois, Maarten Stekelenburg (39 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison) va prolonger le plaisir avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2023, a annoncé le club batave ce vendredi. En fin de contrat, le gardien des Lanciers a étendu son bail d'une saison, lui qui a manqué une grande partie de la précédente en raison d'une blessure à l'aine.

Maarten Stekelenburg +𝟭