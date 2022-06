Gareth Bale prend la direction de la MLS

Il ne retrouvera donc pas son pays natal mais plutôt un ancien club de Laurent Ciman.

Une fois de plus, Gareth Bale (32 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) prend tout le monde à contrepied. Suite à la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022, on pensait que l’ailier, arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid, allait décider de rester en Europe. Finalement, il n’en est rien !

D’après le très fiable journaliste Fabrizio Romano, l’ancien Spur va traverser l’Atlantique et s’engager en faveur du Los Angeles FC jusqu’en juin 2023. Un accord entre les deux parties est imminent. Dans les rangs de l’actuel leader de la Conférence Ouest de Major League Soccer, Bale retrouvera un autre monument, le défenseur central Giorgio Chiellini, fraîchement recruté.