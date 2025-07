Officiel : le Standard passe à côté de l'une des premières cibles estivales de Marc Wilmots

Marc Wilmots lorgnait sur Seid Korac en début de mercato. Le Luxembourgeois a fini par signer du côté de Venise.

Nous vous en parlions depuis le début de l'été, le Standard s'intéressait à Seid Korac pour renforcer sa défense. Le Luxembourgeois a pour lui cette hargne, ce feu qui plaît tant à Sclessin, son profil avait tout pour plaire au public maison.

Le coéquipier d'Anthony Moris en sélection avait d'ailleurs publiquement évoqué l'intérêt des Liégeois : "Le Standard, c’est le plus grand club de Belgique, c’est très intéressant. Je sais aussi que le prochain pas que je ferai sera le plus important de toute ma carrière. Le précédent m’a juste préparé à sauter un peu plus haut".

La Serie B plutôt que la Pro League

Après ses derniers mois à Vojvodina, le garçon se savait convoité. La concurrence l'a finalement emporté loin des bords de Meuse. Korac a finalement signé du côté de Venise.

Même si le club n'évolue plus en Serie A, l'attrait du football italien demeure intact. Le natif de Nierderkorn y a paraphé un contrat de quatre ans. "Je suis vraiment heureux de faire partie de ce club fantastique et de cette ville magnifique", explique-t-il dans le communiqué officiel.

"Je veux défendre ces couleurs et disputer un grand championnat. J'ai choisi Venise car j'aime le projet qui m'est présenté et la vision de ce club. Je suis convaincu que c'est le bon club pour m'améliorer et grandir avec l'équipe", conclut Korac. Ce n'est toutefois pas un véritable coup dur pour le Standard, qui s'est depuis renforcé avec Josué Homawoo en défense centrale.