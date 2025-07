Une absence remarquée dans les buts : Anthony Moris sur le point de quitter l'Union pour un contrat XXL !

Une semaine après la défaite 1-0 au PSV, l'Union Saint-Gilloise défie cette après-midi un autre monument du football néerlandais, Feyenoord. Un match pour lequel Sébastien Pocognoli aligne ce qu'il avait de meilleur sous la main.

Les internationaux que sont Promise David et Franjo Ivanovic reviennent progressivement. En dehors des deux attaquants, bon nombre de titulaires de la saison dernière sont de la partie.

Our Unionists going for it in Rotterdam! 👊

Here’s our starting XI for the first half ⬇️ pic.twitter.com/bOqCoDyg4o