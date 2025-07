La poisse continue pour Anderlecht : le meilleur joueur de la saison dernière sort blessé

Après le partage 2-2 contre Larnaca et la victoire 1-0 face à l'Aris Salonique, Anderlecht dispute en ce moment sa troisième rencontre de préparation face à Rakow, une équipe de première division polonaise.

Une bonne occasion de conclure le stage en Zélande (avant un deuxième amical contre le FC Dordrecht sur le coup de 17h) et de continuer à monter en puissance à moins de deux semaines du deuxième tour préliminaire d'Europa League.

First half line-up vs. Rakow Czestochowa. 🟣⚪

Coosemans, Camara, Simic, Hey, Ndiaye, Llansana, Stroeykens, Verschaeren, Degreef, Kanaté, Dolberg.



