Officiel: le RWDM prolonge Théo Gécé

Il a décidé de poursuivre dans un groupe qu'il connait sur le bout des doigts.

La semaine dernière, Théo Gécé a décidé de s’engager avec le RWDM pour deux saisons supplémentaires, ainsi qu’une en option. Au total, il a pris part à 17 matchs de championnat et un match de Coupe de Belgique, dont 15 en tant que titulaire.

Le joueur s'est exprimé sur le site officiel du club bruxellois: "Ma première saison s’est très bien passée, surtout pour mes débuts en tant que professionnel. J’espère que je pourrai confirmer cette année et qu’on ira chercher cette première place tous ensemble, ce qu’on a pas réussi à faire la saison passée malgré qu’on ait tout donné. J’ai décidé de re-signer au RWDM parce que le club me fait confiance, et c’est une confiance réciproque. Je me sens vraiment bien à Molenbeek, l’ambiance du groupe est excellente et je veux réussir à monter avec ce club. C’est mon objectif pour cette saison, ainsi que de m’affirmer en tant que titulaire indiscutable."