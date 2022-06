📷 Business Meeting du Standard de Liège : maintenir la tradition et l'histoire du club

Quatre cents personnes étaient présentes au traditionnel Business Meeting du Standard qui faisait son come-back après deux ans d'absence à cause du Covid-19.

Le traditionnel Business Meeting du Standard de Liège avait lieu au sein des installations du SL16 Football Campus. Un événement avant tout convivial qui a pour principal but de rassembler autour d’un verre et d’un walking dinner les partenaires du club, le personnel, l’équipe et le management pour lancer la nouvelle saison des Rouches. Cette année, les nouveaux maillots n'y étaient pas présentés.

© photonews

Les joueurs étaient présents durant la première partie de l'évènement durant laquelle a eu lieu les speechs de Pierre Locht et d'un représentant de 777 Partners. Le nouveau CEO du Standard de Liège a expliqué qu'un nouveau chapitre du club s'ouvrait.

Le représentant de 777 Partners était Aidan Mullally fraîchement arrivé de Tottenham. Le responsable commercial du Football Group veut maintenir la tradition et l'histoire du Standard. "Le club possède un ADN unique que nous voulons évidemment conserver. Ce club spécial et respecté dans le monde entier a de nombreux supporters que nous voulons augmenter. Nous voulons renforcer sa structure et utiliser l'Académie. Nous souhaitons mettre en place un réseau où tous les clubs pourront apprendre les uns des autres."

