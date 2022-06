Pierre Locht : "C'est un nouveau chapitre du Standard de Liège qui s'ouvre aujourd'hui"

Le Business Meeting a fait son come-back du côté du Standard de Liège après deux ans d'absence à cause du Covid-19.

Le traditionnel Business Meeting du Standard de Liège avait lieu au sein des installations du SL16 Football Campus. Un événement avant tout convivial qui a pour principal but de rassembler autour d’un verre et d’un walking dinner les partenaires du club, le personnel, l’équipe et le management pour lancer la nouvelle saison des Rouches.

"Une histoire qui dure depuis bientôt 125 ans"

Le directeur général des Rouches Pierre Locht en a profité pour tenir un discours d'avant-saison. "Ce Business Meeting est l'évènement de lancement de la nouvelle saison. Et cette année, c'est un nouveau chapitre du club qui s'ouvre aujourd'hui. Une histoire qui dure depuis bientôt 125 ans. Cent vingt-cinq années que le Standard fait vibrer des milliers de personnes, génération après génération. J'ai envie de faire part de l'énorme enthousiasme qui est celui de tout le management du Standard de Liège à l'idée d'écrire les prochaines pages et lignes de l'histoire du club. Nous les voulons avant tout ouvertes et fédératrices. Le Standard, c'est plus qu'un club ! Il a une responsabilité sociétale, et plus que jamais, il entend la jouer pleinement au travers de ce magnifique outil qui a été créé il y a quelques années : la Fondation Standard de Liège", a confié le CEO du matricule 16 avant de poursuivre.

"L'innovation fait partie intégrante du club"

"Nous souhaitons que ces prochaines lignes soient également innovantes. L'innovation fait partie intégrante du club. Il y a de nombreuses années, le Standard était déjà par rapport à tous ses concurrents le premier à se lancer dans le football féminin avec la magnifique histoire du Standard Femina. On connaît aujourd'hui le succès grandissant du foot féminin, et nous sommes le club le plus titré en Belgique, et c'est une grande fierté. Nous avons été la première formation à engager un ePlayer professionnel. Depuis lors, le potentiel et la croissance du e-Sport ne sont plus à démontrer. Plus récemment, nous avons été le premier club pro à lancer notre équipe de futsal. Nous sommes heureux d'avoir constaté ces dernières semaines qu'Anderlecht et Genk ont décidé de suivre. Cette dynamique d'innovation est une partie essentielle de la stratégie du club, et vous pourrez le vérifier durant la saison à venir", a-t-il ajouté.

"Le SL 16 Football Campus va devoir relever un challenge majeur"

"L'avenir du Standard de Liège, c'est également notre Académie. Le SL 16 Football Campus va devoir relever un challenge majeur lors de cette prochaine saison. Notre équipe U23 évoluera en Challenger Pro League, soit la deuxième division belge. Il s'agit véritablement d'un enjeu stratégique pour nous. La formation et l'éclosion des jeunes au sein de l'équipe première fait partie du corps business du Standard, et cette nouvelle équipe baptisée SL 16 FC va vraiment permettre d'offrir une post-formation idéale à l'ensemble de nos académiciens. Chose que nous n'avions pas par le passé. Au lendemain du rachat du club par un grand groupe américain, l'objectif actuel n'est en aucun cas de faire de grandes annonces ni de croire que nous allons réinventer le football avec les nouveaux partenaires. Que du contraire. Malgré toutes les nouvelles ressources que nous découvrons petit à petit à l'échelle internationale qui nous sont procurées par nos nouveaux actionnaires et par 777 Football Group, j'ai la conviction profonde que l'avenir du Standard de Liège s'écrira avec les acteurs locaux du club. Nous sommes face à une grande page blanche avec un feutre rouge à la main. Tâchons simplement de faire le maximum pour que ces lignes que nous allons écrire soient à la hauteur de cette grande et belle histoire qu'est celle du Standard et soient dignes de notre club", a conclu Pierre Locht.