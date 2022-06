La Pro League dévoile les règles de qualification des équipes U23 en Challenger Pro League

Les règles concernant cette nouvelle formule sont enfin entérinées.

La Pro League a révélé ce jeudi les règles concernant les équipes U23 en Challenger Pro League, mais également en Nationale 1 et Nationale 2. "Les conditions de qualification des footballeurs des équipes U23 évoluant en Challenger Pro League et dans les première et deuxième séries nationales ont été approuvées lundi", précise le communiqué.

La règle générale est que chaque joueur de champ doit être né en 1999 ou après, en 1997 pour les gardiens. "Les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes lors du dernier match de l'équipe première ou qui étaient présents au coup d'envoi de ce match ne pourront pas prendre part au prochain match de l’équipe U23", poursuit le communiqué. "Après six matchs officiels, une restriction supplémentaire fait son apparition. Tout joueur qui a été titulaire durant les deux tiers de la saison ou qui a joué au moins 45 minutes ne peut pas jouer pour l'équipe U23."

Une exception médicale est également instaurée : "S'ils (les joueurs) ont manqué les 6 derniers matchs officiels de l'équipe première et peuvent présenter un certificat médical de leur blessure, ils peuvent jouer un maximum de deux matchs avec l'équipe espoirs. Cette dérogation n'est valable que pour un seul joueur par match."

Enfin, chaque équipe peut compter un joueur âgé de plus de 23 ans.