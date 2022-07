Faïz Selemani vers un club du G5 belge ?

On le sait, Faïz Selemani devrait quitter le KV Courtrai...mais pourrait bien rester en Belgique.

Selon les informations du Nieuwsblad, le KV Courtrai et le Racing Genk auraient un accord pour le transfert de Faïz Selemani (28 ans). L'attaquant comorien ne faisait pas secret de ses envies de départ, après une saison très réussie au Stade des Eperons d'Or. Selon nos informations, il était bien prévu qu'il parte et plusieurs offres étaient sur la table. L'une d'elles émanait donc du Racing Genk et conviendrait à toutes les parties.

Selemani reste sur sa meilleure saison en D1A avec 13 buts en 29 rencontres de championnat. Il a également pu disputer la CAN avec sa sélection nationale en début d'année 2022. Sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt. L'arrivée du buteur courtraisien à Genk permettra probablement à Théo Bongonda de quitter le club.