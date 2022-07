Un ancien club de Salah a fait le forcing pour l'Egyptien

Il aurait pu porter à nouveau un maillot qu'il connait assez bien.

Après des mois de négociations, l’ailier Mohamed Salah (30 ans, 35 matchs et 23 buts en Premier League pour la saison 2021-2022) a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2025 avec Liverpool vendredi. Tout est bien qui finit bien pour les Reds. Et pourtant, les choses auraient pu se dérouler différemment. Car, l’international égyptien, qui disposait initialement d'un bail jusqu'en juin 2023, a failli retourner dans l’un de ses anciens clubs, Chelsea, révèle le tabloïd britannique The Sun.

Alors que les Scousers hésitaient à faire du MVP de la dernière saison de Premier League le joueur le mieux payé de l’histoire du club, Salah a réellement songé à plier bagage pour s'offrir une revanche chez les Blues. Mais, après une période de réflexion, la direction de Liverpool s'est finalement laissée convaincre des bienfaits de réaliser un effort financier pour pouvoir conserver le natif de Nagrig, dont l'apport sur le terrain est considérable depuis cinq ans maintenant.