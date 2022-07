Théo Bongonda sur les tablettes d'un géant d'Écosse ?

Théo Bongonda devrait quitter le Racing Genk.

Théo Bongonda (26 ans) semble en partance du côté du Racing Genk, où il ne lui reste qu'un an de contrat. Transfert entrant le plus cher entre deux clubs belges à 7 millions d'euros en 2019, Bongonda était déjà en conflit avec sa direction la saison passée et l'arrivée de Wouter Vrancken ne devrait pas ouvrir à nouveau la porte.

L'ailier international congolais intéresse plusieurs clubs et c'est vers l'étranger qu'il devrait se diriger. Alors qu'un club émirati est cité, le média Rangers News affirme que les Glasgow Rangers s'intéresseraient à Bongonda. Ce ne serait pas le premier départ de Genk vers le club écossais : Ianis Hagi y a signé en 2020 pour 3,5 millions d'euros.