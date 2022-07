Un jeune du PSG doit signer un rappel à l'ordre après avoir séché un rendez-vous

Luis Campos veut sonner la fin de la récréation au Paris Saint-Germain.

Malgré un effectif toujours plus impressionnant, le Paris Saint-Germain n'est pas encore parvenu à remporter la tant convoitée Ligue des Champions. La faute, entre autres, à un manque de rigueur quotidien.

Fraîchement arrivée au poste de directeur sportif, Luis Campos veut et va mettre fin à la récréation. Alors que le jeune Edouard Michut, 19 ans, qui désire quitter le club après avoir été mis de côté par Mauricio Pochettino la saison dernière, ne s'est pas présenté à un rendez-vous imposé par le club, le nouveau directeur sportif du club a directement remis les pendules à l'heure.

Malgré que le jeune milieu offensif se soit excusé, Luis Campos lui a fait signer un rappel à l'ordre officiel, selon RMC Sport. Un nouveau signe que plus personne ne fera ce qu'il veut au PSG la saison prochaine, et que comme l'a mentionné Christophe Galtier lors de sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur principal, aucun joueur ne pourra se placer au-dessus des règles du club. Un agissement normal, mais qui n'était plus habituel dans la capitale française.