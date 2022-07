Officiel : Rémy Cabella devient le nouveau coéquipier d'Onana au LOSC

Le Français était libre de tout contrat après la fin de son aventure de six mois à Montpellier.

Rémy Cabella a retrouvé de l'embauche en Ligue 1. Le milieu offensif de 32 a signé un contrat d'un an plus une année en option du côté de Lille. Le joueur était sans contrat suite à la fin de son aventure de six mois à Montpellier.

De retour en France après la fin de son expérience à Krasnodar notamment suite à la guerre, le joueur évoluera la saison prochaine chez les Dogues aux côtés de notre international belge Amadou Onana.