Officiel : Carlos Bacca (ex-Club de Bruges) de retour au bercail

Il avait rejoint le Vieux Continent en 2012 quand il avait déposé ses valises au Club de Bruges.

Après plus de dix ans sur le continent européen, Carlos Bacca effectue son retour en Colombie au Junior FC, son club de formation. Il avait rejoint le Club de Bruges durant le mois de janvier 2012. Après une grosse saison chez les Gazelles avec 31 buts et 15 passes décisives délivrées, il rejoindra le FC Séville à l'été 2013. Il est ensuite passé par l'AC Milan, Villarreal et Grenade. En Colombie, il a signé un contrat de deux saisons.

L'international colombien (52 capes et 16 buts) a remporté l'Europa league à trois reprises : deux fois avec Séville (2014 et 2015) et une fois avec Villarreal (2021).