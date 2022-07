Lombaerts a un conseil pour Dries Mertens et d'autres Diables Rouges : "Retourner en Belgique ? Restez y à l'écart aussi longtemps que possible !"

Nicolas Lombaerts sait ce que c'est de revenir en Belgique et d'être critiqué. L'ancien défenseur ne le recommanderait pas à ses anciens coéquipiers.

Bien qu'il fasse une exception pour Toby Alderweireld. "En vue de la Coupe du monde, c'est une bonne chose pour l'équipe nationale et pour Toby lui-même qu'il joue à nouveau à un niveau plus décent", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Avec le recul, après ce que j'ai vécu, je dirais : restez loin de la Belgique, surtout si vous n'y avez jamais joué. Vous n'avez rien à gagner ou à prouver là-bas. Sa situation est différente de la mienne, bien sûr. Mais s'il y en a encore d'autres qui ont cette idée, alors je pense : 'Reste en Italie pour 2,5 millions'. "

Alors bien sûr, il fait référence à Dries Mertens, qui est également lié à l'Antwerp. ''Voilà. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais je ne veux pas le lui recommander. Les hommes de ce niveau doivent rester à l'écart aussi longtemps que possible. Vous avez un bon nom et avant que vous le sachiez .... Je ne parle pas seulement de ma propre expérience. Les gens aiment voir des célébrités, jusqu'à ce qu'ils reviennent en Belgique. Ils sont ensuite les premiers à les critiquer et à les démolir. C'est un peu la mentalité belge."