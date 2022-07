Kalidou Koulibaly (ex-Genk) aux anges après sa signature à Chelsea : "Un rêve de jouer en Angleterre"

Le défenseur sénégalais de 31 ans a posé ses valises à Stamford Bridge.

Kalidou Koulibaly s'est engagé pour quatre ans à Chelsea. Le Sénégalais, passé par Genk en 2014, a quitté le Napoli après huit saisons. Il y avait encore un an de contrat.

Chelsea a ainsi encore frappé un gros coup après Raheem Sterling : "J'arrive dans un grand club et cela a toujours été un rêve de jouer en Premier League. Chelsea s'était déjà manifesté en 2016, mais cela ne s'est pas concrétisé. J'ai discuté avec Édouard Mendy et Jorginho quand cette nouvelle opportunité s'est présentée, et ils ont facilité mon choix et ma décision", a évoqué Koulibaly sur la chaîne de son nouveau club.