Le KV Malines encore plus proche de l'Europe ?

Après trois belles saisons en D1A, les Malinois sont arrivés en fin de cycle. L'arrivée de Danny Buijs peut-elle permettre au club derrière les casernes de franchir une étape supplémentaire dans son projet sportif ?

Depuis sa remontée en D1A au terme de la saison 2018-2019, le KV Mechelen n'a jamais terminé un championnat en dehors du top 10. Sixièmes à deux reprises et huitièmes la saison dernière, les Malinois, sous la forte impulsion de Wouter Vrancken, ont confirmé leur retour dans le sub-top de notre pays.

Un projet sportif débuté il y a quatre saisons et qui est en train de magnifiquement aboutir. Derrière les casernes, on se montre ambitieux et découvrir les Champions Play-Offs dans un futur proche serait encore franchir une marche supplémentaire.

Si la Coupe de Belgique remportée alors que l'équipe évoluait toujours en deuxième division est arrivée comme un cheveu dans la soupe, elle pourrait désormais devenir un véritable objectif pour les Anversois.

L'effectif : Julien Ngoy peut-il franchir un palier supplémentaire en remplaçant Hugo Cuypers ?

Il y a deux départs majeurs à mentionner dans l'effectif malinois cette saison : la grosse surprise la saison dernière, Vinicius Souza, prêté par Lommel, est provisoirement retourné dans le club pensionnaire de Challenger Pro League. Auteur d'une saison spectaculairement inattendue, le milieu de terrain brésilien suscite l'intérêt de plusieurs grandes écuries européennes, telles que l'Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven, Fenerbahce et le Celtic Glasgow.

L'autre, c'est Hugo Cuypers. Du haut de ses 25 ans, l'attaquant formé au Standard de Liège semble enfin avoir lancé sa carrière. Auteur de treize buts et de huit passes décisives la saison dernière, le Liégeois s'est engagé avec La Gantoise et laisse un vide derrière lui qui sera comblé par Julien Ngoy. Après deux belles saisons pour le compte du KAS Eupen, l'attaquant de 24 ans franchit un cap dans sa carrière et rejoint un club qui nourrit d'énormément d'ambitions.

Autre arrivée intéressante dans l'effectif malinois, Dimitri Lavalée. Passé du Standard de Liège à Mainz en 2020, le défenseur central est prêté derrière les casernes après un passage à Saint-Trond la saison dernière. Yonas Malede (La Gantoise), Toon Raemaekers (OHL), Jorge Hernandez (Chornomorets) rejoingent également le KV Mechelen, tout comme William Togui, qui revient de son prêt au RWDM.

L'inconnue principale concerne Nikola Storm. L'ailier de 27 ans a des envies de départ après son excellent exercice 2021-2022, mais le club malinois n'est pas vendeur. En tout cas pas à n'importe quel prix. Comme l'a d'ailleurs mentionné Danny Buijs après la rencontre amicale disputée face à Courtrai, il est légitime qu'un joueur veuille franchir un palier lors de l'été suivant une telle saison. L'ancien joueur du Club de Bruges, d'OHL et de Zulte-Waregem attend donc que sa direction se montre plus conciliante avec les équipes intéressées.

L'entraîneur : Danny Buijs, la culture néerlandaise pour donner une dimension supplémentaire

Arrivé cet été pour remplacer un Wouter Vrancken parti au KRC Genk, Danny Buijs est le représentant principal du nouveau cycle du KV Mechelen. Maintenant que le club s'est stabilisé au sein des dix premières places du championnat, l'entraîneur néerlandais arrivé en provenance de Groningen est désormais chargé de faire passer un cap aux Anversois.

Capable de faire évoluer une équipe avec une défense à trois tout comme avec une défense à quatre, l'entraîneur de 40 ans arrive avec de nouvelles idées pour permettre à l'ambitieux Kavé de réaliser ses objectifs. Une chose est certaine : les équipes supposées disputer les Champions Play-Offs ne devront pas laisser trop de points en route, car il n'en faudra pas plus aux Malinois pour endosser avec plaisir la casquette de trouble-fêtes.