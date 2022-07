La Gantoise s'offre définitivement Jordan Torunarigha !

Le défenseur allemand avait mis tout le monde d'accord lors de son prêt en seconde partie de saison. Il a décidé de s'inscrire dans la durée chez les Buffalos.

Si l'opération semblait a priori assez compliquée, le vent a finalement tourné en faveur de La Gantoise ces derniers jours : Jordan Torunarigha quitte définitivement l'Hertha Berlin et rejoint le dernier vainqueur de la Coupe de Belgique. Il s'est engagé jusqu'en 2025.

Prêté en seconde partie de saison dernière, l'Allemand avait réalisé de grosses performances et s'était montré aussi régulier que polyvalent. Avec les Buffalos, il avait joué 15 matchs, pour plus de 1200 minutes. "A chaque match que j'ai joué, nous n'avons jamais perdu. Et à la fin, nous avons gagné la Coupe", a déclaré Torunarigha. "Et maintenant, je suis de retour. De retour pour plus."