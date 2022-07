Hans Vanaken : "Nous sommes toujours les favoris pour le titre"

Les Brugeois réaffirment leur ambition de décrocher un quatrième titre d'affilée.

Même après trois titres consécutifs, la faim du Club de Bruges n'a pas été étanchée. Quelques heures avant la première rencontre de championnat de la saison opposant le Standard de Liège à La Gantoise, le double Soulier d'Or Hans Vanaken n'a pas caché ses ambitions. "Je pense que nous avons à nouveau la meilleure équipe cette année. Nous avons cependant des concurrents très féroces. La Gantoise n'a pas perdu beaucoup de joueurs et a une très bonne base. Même si vous ne pouvez pas ignorer les achats de l'Antwerp, je pense que nous sommes toujours les favoris."

Hans Vanaken fait désormais partie des rares joueurs du vestiaire à avoir remporté les trois titres en Venise du Nord. "J'en parle parfois avec Mechele et Vormer, et nous savons que ce que nous avons accompli est spécial. Je pense que l'on s'en rendra encore mieux compte lorsque tout cela sera terminé" commente le Diable Rouge à Het Laatste Nieuws. "Je n'ai pas encore remporté de doublé ici, et je pense que nous sommes les candidats numéro 1 pour le faire."