Mark Van Bommel : "Nous sommes toujours dans une phase de construction"

Le Matricule 1 débute sa campagne en JPL dimanche soir.

L'Antwerp se déplace à Malines dimanche, pour lancer sa saison. Un déplacement délicat, surtout que le club est attendu au tournant vu ses grandes ambitions et son activité sur le marché des transferts.

Le Matricule 1 n'a toutefois pas faite grande impression hier en coupe d'Europe face au FC Drita (0-0), et Mark Van Bommel est conscient des attentes élevées qui pèsent sur ses épaules : "Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans une phase de construction. Nous en sommes à peine à quatre semaines de travail. Ce n'est pas parce que des gars comme Toby Alderweireld et Vincent Janssen ont rejoint l'équipe que nous sommes les favoris pour le titre", a déclaré le sélectionneur néerlandais, cité par Het Laatste Nieuws.

La saison vient de commencer, et physiquement, l'équipe de Van Bommel a encore du chemin à parcourir. Mais sur le terrain du Kavé, on peut s'attendre à quelques remplacements par rapport au match d'hier, comme l'annonce déjà le Néerlandais : "Nous allons tenir compte de la fatigue des joueurs. Nous serons confrontés à beaucoup de matchs en peu de temps et certains d'entre eux ont joué 90 minutes hier pour la première fois depuis longtemps."