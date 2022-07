Brandon Mechele satisfait : "Si nous n'êtes pas encore à 100 % et que vous pouvez prendre les trois points..."

Brandon Mechele n'a pas effectué son meilleur match avec les Gazelles lors de la victoire contre Genk (3-2) ce dimanche. Avant la mi-temps, le défenseur a eu du mal face à Cyriel Dessers.

Le Club de Bruges a eu plus que ce qu'il méritait et Genk certainement trop peu. Mais avec Simon Mignolet dans les buts, le Club est paré. "Il nous sauve dans les moments cruciaux et c'est comme ça que nous gagnons ce match aujourd'hui", a confié Mechele à l'issue de la rencontre. "Aujourd'hui, nous avons eu un peu de chance, surtout en première mi-temps. Pour l'instant, c'est le résultat qui compte. Ce n'était pas une super rencontre de notre part, mais nous sommes plutôt efficaces."

"Pour moi, c'était un match difficile. Beaucoup de duels physiques, beaucoup de sprints... Oui, c'était difficile. Si nous n'êtes pas encore à 100 % et que vous pouvez prendre les trois points, c'est le plus important. Petit à petit, nous devons redevenir cette machine."