L'Afrique du Sud sacrée championne d'Afrique féminine aux dépens du Maroc

Déception pour le Maroc, pays-hôte de la CAN féminine 2022. Les Lionnes de l'Atlas se sont en effet inclinées à domicile ce samedi, au Stade Moulay Abdellah de Rabat, face à l'Afrique du Sud. Il s'agissait de la 6e finale des Bananya Bananye, qui ont cette fois brisé le signe indien et l'ont emporté grâce à un doublé de Hildah Magaia (2-1). La réduction du score signée Rosella Ayane, attaquante de Tottenham, n'y changera rien.

🏆 𝓣𝓗𝓔 𝓒𝓗𝓐𝓜𝓟𝓘𝓞𝓝𝓢 🏆#TeamSouthAfrica win the #TotalEnergiesWAFCON2022 for the first time in their history! 🌟#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/aaEyPvFPd2